МЧС опровергло сообщение об угрозе прорыва дамбы на Ставрополье

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Заместитель главы МЧС РФ Владлен Аксёнов опроверг сообщение региональных властей об угрозе прорыва дамбы Отказненского водохранилища в Советском районе Ставропольского края из-за паводка. Аксенов возглавляет оперативную группу МЧС по ликвидации последствий паводка в Ставропольском крае.

Вечером в субботу пресс-служба губернатора края информировала об эвакуации жителей восточных районов Ставрополья перед увеличением сброса воды на Отказненском водохранилище, что приведет к подтоплению. Отмечалось, что увеличение сброса воды необходимо для исключения возможности прорыва дамбы, что повлекло бы затопление территории с населением свыше 40 тысяч человек. Уровень поступления воды в Отказненском водохранилище уже более чем в 6 раз превышает среднегодовой.

"Угрозы прорыва дамбы нет. Вместе с тем проводится дополнительный комплекс превентивных, дополнительных мероприятий по защите населения городов, расположенных ниже по течению реки Кума", — сказал Аксенов журналистам. По его словам, также в превентивных целях готовится дополнительный канал спуска воды из водохранилища.

Замглавы МЧС сообщил, что оперативная группа совместно со специалистами из других ведомств совершила облёт Отказненского водохранилища. "Специалисты дали положительную оценку прохождению пика паводка — уровень воды не повысится, он будет снижаться", — сказал он. Аксенов сообщил, что уже наблюдается положительная тенденция к снижению уровня воды. "В одних районах уровень воды стабилизируется, в других снижается. Проводится постоянный мониторинг гидрологической обстановки. Ситуация находится под контролем", — сообщил замглавы МЧС.

Как уточняет министерство, за последние сутки вода ушла из 230 домов. "В девяти муниципальных образованиях остаются подтопленными 1559 домов, это на 230 меньше, чем сутки ранее", — сказал представитель МЧС. В целях безопасности отселены более 2300 человек, в том числе свыше 1000 детей.