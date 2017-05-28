На Урале пьяный водитель легковушки сбил насмерть двух девочек

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Нетрезвый водитель машины Honda в Свердловской области сбил насмерть двух девочек, возбуждено дело, сообщается на сайте СК РФ.

По данным СК, водитель автомашины Honda в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на двух девочек, которые шли по обочине дороги в попутном направлении. От травм обе скончались на месте происшествия.

"Уголовное дело принято к производству для дальнейшего расследования следственными органами регионального СК России", — говорится в сообщении.

Как отмечает следствие, водитель задержан.