МВД сообщило, что не аннулировало протокол на отца ребенка, читавшего стихи

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Столичный главк МВД опроверг информацию об аннулировании протокола на отца мальчика, задержанного в пятницу вечером в центре Москвы за чтение стихов, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее адвокат Татьяна Соломина сообщала, что полиция извинилась перед отцом задержанного ребенка и что составленный на мужчину протокол будет аннулирован.

"Необходимо уточнить, что извинения были принесены ребенку за предоставленные неудобства. Как уже сообщалось, в отношении отца ребенка составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), а в отношении его жены по 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции)", — говорится в сообщении ГУ МВД.

В ночь на субботу источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что московские полицейские задержали девятилетнего мальчика, который занимался попрошайничеством на Арбате, читая стихи. Официально в полиции подтвердили факт задержания мальчика на улице Воздвиженка, который находился без сопровождения родителей.

Позднее мальчика передали отцу, который прибыл в отдел полиции. В МВД сообщили, что мальчик занимался попрошайничеством, за что и был задержан полицией, но поскольку ему не исполнилось 16 лет, он не является субъектом административного правонарушения.