В гильдии театральных менеджеров обеспокоены ситуацией с Юрием Итиным

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Правление гильдии театральных менеджеров обеспокоено информационным давлением в связи с ситуацией, сложившейся вокруг Юрия Итина.
"Мы глубоко обеспокоены беспрецедентным информационным давлением, которое оказывается на общественность в сложившейся ситуации вокруг Юрия Итина. Еще до предъявления официального обвинения и на фоне произошедших событий в "Гоголь-центре", делаются публичные выводы о причастности нашего коллеги к хищению бюджетных средств", — говорится в заявлении, размещенном на сайте гильдии.
По мнению правления гильдии театральных менеджеров, "сложившаяся ситуация вокруг Итина, нагнетание обстановки и непродуманные заявления незаслуженно дискредитируют не только самого Итина, но и всю сферу театрального менеджмента".
"Мы рассчитываем на объективное, справедливое и гласное расследование, призываем к тщательной проверке всех имеющихся обстоятельств дела, предостерегаем от поспешных заявлений и выводов о виновности без решения суда и просим об уважительном отношении к человеку, внесшему огромный вклад в развитие театрального дела", — сказано в заявлении.
Заявление подписали 10 директоров театров, в числе которых Анатолий Полянкин, Кирилл Крок, Виктор Минков и другие.