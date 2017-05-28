В гильдии театральных менеджеров обеспокоены ситуацией с Юрием Итиным

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Правление гильдии театральных менеджеров обеспокоено информационным давлением в связи с ситуацией, сложившейся вокруг Юрия Итина.

Бывший гендиректор созданной режиссером Кириллом Серебренниковым "Седьмой студии", директор Ярославского театра драмы имени Федора Волкова Юрий Итин находится под домашним арестом по делу о хищении госсредств. Итин и экс-бухгалтер компании Нина Масляева подозреваются в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Ранее в рамках данного дела был допрошен сам режиссер Серебренников в качестве свидетеля.

"Мы глубоко обеспокоены беспрецедентным информационным давлением, которое оказывается на общественность в сложившейся ситуации вокруг Юрия Итина. Еще до предъявления официального обвинения и на фоне произошедших событий в "Гоголь-центре", делаются публичные выводы о причастности нашего коллеги к хищению бюджетных средств", — говорится в заявлении, размещенном на сайте гильдии.

Итин, как отмечается в заявлении, — один из наиболее известных и уважаемых театральных менеджеров России. В течение многих лет он преподавал в ГИТИСе и в Школе-студии МХАТ, воспитав не одно поколение директоров и менеджеров, работающих сегодня в театрах страны. С 2012 года он является директором Ярославского театра им. Федора Волкова, который за эти годы стал одним из ведущих театральных центров России.

По мнению правления гильдии театральных менеджеров, "сложившаяся ситуация вокруг Итина, нагнетание обстановки и непродуманные заявления незаслуженно дискредитируют не только самого Итина, но и всю сферу театрального менеджмента".

"Мы рассчитываем на объективное, справедливое и гласное расследование, призываем к тщательной проверке всех имеющихся обстоятельств дела, предостерегаем от поспешных заявлений и выводов о виновности без решения суда и просим об уважительном отношении к человеку, внесшему огромный вклад в развитие театрального дела", — сказано в заявлении.

Заявление подписали 10 директоров театров, в числе которых Анатолий Полянкин, Кирилл Крок, Виктор Минков и другие.