В Ставрополье обследуют дома, оказавшиеся в зоне подтопления

Местные жители в селе Левокумка, подтопленном в результате сильного поднятия воды в реке Кума

Местные жители в селе Левокумка, подтопленном в результате сильного поднятия воды в реке Кума

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Комиссии по оценке ущерба приступили к обследованию домов, оказавшихся в зоне подтопления паводком в Ставропольском крае, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Комиссии по оценке ущерба уже обследовали 334 жилых дома, по итогам обследования составлены соответствующие акты", — сказали в пресс-службе. Там добавили, что комиссии определят объемы полномасштабных аварийно-восстановительных работ после освобождения населенных пунктов от воды.

В пострадавших от паводка районах начинаются восстановительные работы. "По мере схода воды к работе приступают комплексные восстановительные бригады. В них задействованы аварийно-восстановительных бригады из курсантов-аттестованных спасателей высших учебных заведений МЧС России со специальным оборудованием и средствами малой механизации", — рассказали в МЧС.

Накануне в населенные пункты Анджиевский и Загорский Минераловодского городского округа доставлены 200 курсантов 2-3 курсов Академии гражданской защиты МЧС России и Академии государственной противопожарной службы МЧС со специальным оборудованием и плавсредствами. Ещё 175 курсантов Воронежского института ГПС МЧС России будут работать в городе Светлоград Петровского района.

"На сегодняшний день в пострадавших от паводка населенных пунктах от грязи и мусора очищено 218 придомовых территорий, в 800 жилых домах восстановлено газоснабжение, адресная помощь населению оказана в 723 случаях, вывезено 63 кубометра мусора", — отметил представитель МЧС.

Кроме того, в пострадавших от большой воды посёлках организована работа 24 городков жизнеобеспечения, в которых предусмотрены горячее питание, связь, интернет, медицинский и психологический пункты, в них же по выдаче личных документов, здесь же принимают документы на организацию компенсационных выплат.

"Проводится информирование и оказание всесторонней адресной помощи населению, особое внимание уделяется детям, маломобильным и пожилым гражданам", — сообщили в МЧС.

К работам по ликвидации последствий паводка привлечены аэромобильные группировки Главных управлений МЧС России по Республикам Калмыкия и Северная Осетия-Алания, Чеченской Республики, Ставропольскому и Краснодарскому краям, Ростовской области, Донского спасательного центра МЧС России, спасатели Южного и Северо-Кавказского региональных поисково-спасательных обрядов МЧС. "Всего в ликвидации последствий стихии задействованы более 3300 человек и 560 единиц техники", — заключили в МЧС.

По данным на утро, в 9 муниципальных образований Ставропольского края остаются подтопленными 1559 жилых домов и 2941 придомовая территория.

В целях безопасности отселены 2376 человек, из которых 215 человек находятся в пунктах временного размещения.