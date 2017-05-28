В Ставрополье обследуют дома, оказавшиеся в зоне подтопления

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Комиссии по оценке ущерба приступили к обследованию домов, оказавшихся в зоне подтопления паводком в Ставропольском крае, сообщили в пресс-службе МЧС России.
В пострадавших от паводка районах начинаются восстановительные работы. "По мере схода воды к работе приступают комплексные восстановительные бригады. В них задействованы аварийно-восстановительных бригады из курсантов-аттестованных спасателей высших учебных заведений МЧС России со специальным оборудованием и средствами малой механизации", — рассказали в МЧС.
Накануне в населенные пункты Анджиевский и Загорский Минераловодского городского округа доставлены 200 курсантов 2-3 курсов Академии гражданской защиты МЧС России и Академии государственной противопожарной службы МЧС со специальным оборудованием и плавсредствами. Ещё 175 курсантов Воронежского института ГПС МЧС России будут работать в городе Светлоград Петровского района.
"На сегодняшний день в пострадавших от паводка населенных пунктах от грязи и мусора очищено 218 придомовых территорий, в 800 жилых домах восстановлено газоснабжение, адресная помощь населению оказана в 723 случаях, вывезено 63 кубометра мусора", — отметил представитель МЧС.
"Проводится информирование и оказание всесторонней адресной помощи населению, особое внимание уделяется детям, маломобильным и пожилым гражданам", — сообщили в МЧС.
По данным на утро, в 9 муниципальных образований Ставропольского края остаются подтопленными 1559 жилых домов и 2941 придомовая территория.
В целях безопасности отселены 2376 человек, из которых 215 человек находятся в пунктах временного размещения.