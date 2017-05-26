Путин поручил оказать помощь пострадавшим от природных пожаров в Сибири

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин по итогам контактов с главой МЧС Владимиром Пучковым и руководителями ряда регионов поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате природных пожаров в Сибири, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Владимир Пучков по телефону доложил Путину о работе, которая ведется в горячих точках страны спасателями МЧС", — сказал Песков.

По его словам, "президент акцентировал главную задачу — оказать необходимую помощь людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации в связи с природными пожарами".

"Материальная помощь людям, оставшимся без крова, будет оказана из резервного фонда правительства", — пояснил пресс-секретарь.

По словам Пескова, президент также по телефону получил информацию от глав Красноярского и Ставропольского краев Виктора Толоконского и Владимира Владимирова. Главы регионов проинформировали Путина о работах по ликвидации последствий природных пожаров, дополнительных мерах в свете повышенной пожароопасности, а также об устранении последствий паводков.