В Екатеринбурге ребенка с ДЦП не пригласили на последний звонок

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Координатор партийного проекта "Единой России" "Модернизация образования" Валентина Миронова направила в министерство образования Свердловской области обращение с просьбой проверить инцидент, когда на последний звонок в одной из школ Екатеринбурга не пригласили ребенка с ДЦП. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Там пояснили, что в екатеринбургской школе №23 на празднование последнего звонка 25 мая не пригласили первоклассника с тяжелой формой ДЦП, как ранее не приглашали на празднование Дня Победы и на съемку для школьного альбома.

Миронова попросила "провести служебное расследование и разъяснительную работу среди педагогов". "Здесь налицо ущемление прав ребенка-инвалида", — подчеркнула она.