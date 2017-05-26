В Екатеринбурге ребенка с ДЦП не пригласили на последний звонок

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Координатор партийного проекта "Единой России" "Модернизация образования" Валентина Миронова направила в министерство образования Свердловской области обращение с просьбой проверить инцидент, когда на последний звонок в одной из школ Екатеринбурга не пригласили ребенка с ДЦП. Об этом сообщили в пресс-службе партии.
Миронова попросила "провести служебное расследование и разъяснительную работу среди педагогов". "Здесь налицо ущемление прав ребенка-инвалида", — подчеркнула она.