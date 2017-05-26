Задержанный в Москве террорист признался, что его сообщник готовил взрыв

Обвиняемый в подготовке терактов в Москве Давудов в Мещанском суде. 26 мая 2017

Обвиняемый в подготовке терактов в Москве Давудов в Мещанском суде. 26 мая 2017

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Один из задержанных в Москве предполагаемых террористов признался в суде, что его сообщник действительно готовил взрыв.