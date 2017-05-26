В Москве у станции метро "Юго-Западная" загорелся автобус

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Автобус загорелся в пятницу вечером у станции метро "Юго-Западная" Сокольнической линии метро в Москве, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС.
По его словам, ЧП произошло прямо у метро – у дома 105 по проспекту Вернадского.
"Загорание автобуса по всей площади — 15 квадратных метров", — сказал собеседник агентства, уточнив, что возгорание было ликвидировано в 18.13.
Он отметил, что в результате ЧП пострадавших нет.
Сейчас м Юго-западная pic.twitter.com/iDAxLaSMsD— Алексей (@AlexxxxKom) 26 мая 2017 г.
юго-западная, взорвался автобус pic.twitter.com/nQBcmVBFcE— Bruno Banani (@rodrigu_z) 26 мая 2017 г.