В Москве у станции метро "Юго-Западная" загорелся автобус

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Автобус загорелся в пятницу вечером у станции метро "Юго-Западная" Сокольнической линии метро в Москве, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС.

По его словам, ЧП произошло прямо у метро – у дома 105 по проспекту Вернадского.

"Загорание автобуса по всей площади — 15 квадратных метров", — сказал собеседник агентства, уточнив, что возгорание было ликвидировано в 18.13.

Он отметил, что в результате ЧП пострадавших нет.

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