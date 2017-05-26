В Москве мужчина открыл стрельбу с балкона по прохожим, двое ранены

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Мужчина с балкона устроил стрельбу из пневматического пистолета и ранил двух женщин на юго-востоке Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"На Грайвороновской улице мужчина с балкона начал стрелять из пневматического пистолета. Ранил двух женщин — одной женщине попал в ногу, другой — в голову", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили РИА Новости факт инцидента, отметив, что в настоящий момент наряды полиции разыскивают "стрелка".

"Сотрудники полиции применяют меры к розыску и задержанию мужчины, который с балкона на Грайвороновской улице ранил двух женщин из, предположительно, пневматического оружия", — сказал дежурный офицер.