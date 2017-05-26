В Нижегородской области сова напала на женщину, защищая птенца

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мая – РИА Новости. Сова, защищая птенца, напала на жительницу Нижегородской области, сообщил в пятницу региональный комитет госохотнадзора.

По информации ведомства, в одном из районов Нижегородской области спилили сухой тополь, на котором было гнездо длиннохвостой неясыти с двумя совятами. Очевидцы решили посадить совят обратно в гнездо и посмотреть, что будет дальше. Позже одна из женщин решила "навестить сироток". На месте оказался один сидевший на ветке сваленного дерева птенец. Женщина протянула руку, чтобы погладить его, и тут почувствовала сильный удар в спину. Со слов самой пострадавшей, она заметила "заходящую на второй круг сову и ушла, стараясь не делать резких движений".

"У гражданки обнаружены глубокие царапины, от сильных травм спасла только верхняя одежда. Жительнице повезло, что удар пришелся не на шею", — говорится в сообщении.

В комитете госохотнадзора пояснили, что родители птенцов, как правило, отлично знают, где они находятся, и продолжают исправно приносить им корм. Когда птенца пытается подобрать человек, родители кружат вокруг с тревожными криками или, наоборот, предпочитают держаться подальше, чтобы спасти других птенцов. Все совы всегда возвращаются к своим птенцам.

В госохотнадзоре посоветовали не пытаться самостоятельно помочь диким животным, особенно хищным, поскольку это может быть опасно как для "спасателей", так и для самих зверей и птиц.