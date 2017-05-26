Суд арестовал первого подозреваемого в подготовке терактов в Москве

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Мещанский суд Москвы санкционировал арест первого фигуранта дела о подготовке терактов в столице от имени террористической организации "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) Мухаммадюсуфа Ашурова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Ашурова меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 июля", — сказала судья Ирина Аккуратова.

Ашуров был задержан 25 мая. Он имеет неполное среднее образование, официально безработный. Как следует из оглашенного в суде ходатайства, 21-летний Ашуров имеет навыки конспирации, противодействия деятельности правоохранительных органов, может скрыться, продолжать заниматься преступной деятельностью, угрожать свидетелям, уничтожить доказательства. Переводчик в суде сообщила, что подозреваемый не против ареста.

В пятницу ФСБ обратилась в суд с требованием взять под стражу четырех человек, задержанных в Ново-Переделкино — Мухаммадюсуфа Ашурова, Фурката Кушаева, Абдушукура Гулмирзаева и Магомеда Давудова. Им вменяется участие в террористической организации, запрещенной в РФ, приготовление к совершению теракта, хранение боеприпасов и взрывчатых веществ, а также незаконное изготовление взрывчатых веществ.

Накануне ФСБ России объявила о задержании четырех членов террористической группы, состоящей из граждан России и стран Центральной Азии, "осуществлявших подготовку терактов с использованием самодельных взрывных устройств на объектах транспортной инфраструктуры Москвы". По данным ФСБ, их действиями руководили из Сирии люди, тесно связанные с запрещенной в России группировкой "Исламское государство"*.

* Террористическая организация, запрещенная в России.