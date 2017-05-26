Скитавшийся по лесу под Курском мальчик выжил, питаясь травой и листьями

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Семилетний мальчик, почти три дня скитавшийся по лесу в Курской области, рассказал правоохранителям, что ел траву и листья, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя регионального следственного управления СК России Максим Рассамакин.

Мальчик, живущий в селе Рогозецкий Луг Тимского района, пропал во вторник. Вечером он вышел погулять с двумя собаками и не вернулся домой. Искали ребенка около тысячи человек – сотрудники Следственного комитета, полиции, МЧС, Росгвардии, органов местного самоуправления, военнослужащие и волонтеры. В пятницу мальчика нашли живым в лесу в пяти километрах от села Дубиновка Советского района. Он был сильно истощен.

"Ребенок лежал на траве, рядом с ним находилась его собака. <…> Мальчик рассказал, что ел в лесу траву и листья", — сказал собеседник агентства.

Мальчик госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

Пока информация о плохом отношении к ребенку в семье не подтверждается, пояснил собеседник агентства. Следователи проверяют условия жизни ребенка и выясняют причины его неоднократных уходов из дома.