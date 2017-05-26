Пропавшего под Курском семилетнего мальчика нашли живым

ВОРОНЕЖ, 26 мая — РИА Новости. Семилетний мальчик, который бесследно исчез в Курской области, выйдя 23 мая погулять с двумя собаками, найден живым в шести километрах от дома, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД России по Курской области Лилия Каменева.

Семилетний мальчик пропал в Курской области во вторник. Вечером он вышел погулять в селе Рогозецкий Луг Тимского района с двумя собаками, однако домой так и не вернулся, при этом одна из собак пришла самостоятельно домой.

Следствие по данному факту возбудило уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Отмечалось, что в соседнем селе проживает прабабушка ребенка, и мальчик самостоятельно ходил к ней. Мать мальчика решила, что он в очередной раз пошел к прабабушке и остался у нее на ночь, поэтому не сразу сообщила об исчезновении сына.

"Нашли мальчика живым. Минут 15 назад нашли, живой, но ослабленный", — сказала Каменева.

По ее словам, ребенка нашли в шести километрах от дома в деревне Дубиновка Советского района.

По словам Каменевой, собака была рядом с мальчиком. Как отметила собеседница агентства, ребенка все это время искали более тысячи человек.