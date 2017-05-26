Глава МЧС оценил работу служб на Ставрополье во время паводка

Глава МЧС России Владимир Пучков прибыл в Ставропольский край для контроля за ликвидацией последствий паводка и оказанием помощи пострадавшим. Архивное фото

Глава МЧС России Владимир Пучков прибыл в Ставропольский край для контроля за ликвидацией последствий паводка и оказанием помощи пострадавшим. Архивное фото

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 26 мая — РИА Новости. Все службы Ставропольского края во время паводка, вызванного проливными дождями, сработали слажено, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.

"В самый острый период все службы сработали слаженно, ситуация была сложной, но гибели людей не допущено ", — сказал он на заседании рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Но, как заметил Пучков, впереди предстоит этап аварийно-восстановительных работ, и, по его словам, это самый тяжелый для всех период. "Нам предстоит выполнить колоссальный объем работ. С каждым человеком нужно работать индивидуально, чтобы каждый пострадавший был окутан нашей поддержкой и заботой", — отметил Пучков.

Министр подчеркнул, что многое будет зависеть от глав органов местного самоуправления, которые должны знать все проблемные вопросы на своих территориях и принимать необходимые решения.

Пучков сообщил, что в пострадавших поселках будут развернуты городки жизнеобеспечения МЧС, в которых будут предусмотрены полевые кухни, вода, юридическая консультация, почта, медицина, связь и возможность зарядить мобильные телефоны.