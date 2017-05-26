Пучков пристыдил чиновников на Ставрополье за "белые рубашки и галстуки"

Глава МЧС России Владимир Пучков прибыл в Ставропольский край для контроля за ликвидацией последствий пожаров паводка и оказанием помощи пострадавшим. Архивное фото

Глава МЧС России Владимир Пучков прибыл в Ставропольский край для контроля за ликвидацией последствий пожаров паводка и оказанием помощи пострадавшим. Архивное фото

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 26 мая – РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков в пятницу потребовал от всех руководителей органов местного самоуправления на Ставрополье засучить рукава и работать 24 часа в сутки.

Из-за обильных осадков в регионе подтоплены сотни жилых домов, где проживают более тысячи человек. От паводка пострадали 19 населенных пунктов в 10 районах.

"Безобразие, что вы до сих пор ходите в белых рубашках и галстуках. Засучите рукава и идите к людям, доводите до них информацию обо всех принимаемых решениях… Все совещания отменяем. Все вопросы решайте на местах быстро и оперативно", — заявил министр на заседании рабочей группы.

Вместе с тем министр поблагодарил полицию, которая патрулирует затопленные поселки во избежание случаев мародерства.

Между тем МЧС РФ усилило группировку в Ставропольском крае для скорейшей ликвидации последствий паводка, заявил начальник регионального главка ведомства Александр Иванницкий.