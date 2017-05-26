Следствие потребовало арестовать боевиков ИГ*, готовивших теракты в Москве

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Мещанский суд Москвы в пятницу рассмотрит вопрос об аресте предполагаемых террористов, готовивших, по данным следствия, теракты в столице, сообщил РИА Новости представитель суда.

"Материалы по обвиняемым в терроризме должны поступить в Мещанский суд в течение часа", — сказал представитель суда, затруднившись уточнить имена фигурантов.

Накануне ФСБ России объявила о задержании четырех членов террористической группы, состоящей из граждан России и стран Центральной Азии, "осуществлявших подготовку терактов с использованием самодельных взрывных устройств на объектах транспортной инфраструктуры Москвы".

Согласно сообщению, их действиями руководили из Сирии люди, тесно связанные с "Исламским государством"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России