Площадь пожаров в Иркутской области достигла десяти тысяч гектаров

ИРКУТСК. 26 мая — РИА Новости. В лесах Иркутской области 25 мая потушили 29 пожаров на площади более 800 гектаров, общая площадь действующих пожаров на вечер 25 мая составила 10 тысяч гектаров, сообщила пресс-служба правительства региона.

"На землях лесного фонда в Иркутской области 25 мая ликвидировано восемь пожаров, перешедших с предыдущих суток, и 21 – вновь обнаруженный. Общая площадь этих возгораний составила 773 гектара, покрытых лесом, 42,7 гектара редколесья и два нелесных гектара", — говорится в сообщении правительства.

В локализованном состоянии на утро 26 мая оставалось семь пожаров в Тайшетском районе, по одному – в Братском, Усть-Илимском, Нижнеудинском, Чунском и Тулунском районах. По-прежнему действуют 17 лесных пожаров. Их тушение затруднено погодными условиями и сложностью ландшафта.

В ликвидации лесных пожаров в регионе задействовано около тысячи человек, включая 85 пожарных-десантников, а также 313 единиц наземной техники.

По данным ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" 26 мая чрезвычайный V класс пожарной опасности прогнозируется на большей территории Иркутской области.