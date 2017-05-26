Под Владимиром нашли мертвым главного инженера филиала Центра Хруничева

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Тело главного инженера КБ "Арматура" – филиала Центра Хруничева – обнаружено во Владимирской области; предположительно, мужчина покончил с собой, сообщила РИА Новости в пятницу официальный представитель регионального управления СК РФ Ирина Минина.

По ее словам, тело Андрея Арзуманова с огнестрельным ранением заметили на берегу реки рядом с его автомобилем в первой половине среды.

"Пока основной версией является добровольный уход из жизни. Проводится доследственная проверка", — сказала Минина.

Представитель конструкторского бюро заявил РИА Новости, что коллеги Арзуманова в шоке от произошедшего. "Мы в себя не можем прийти от этой новости", — признался собеседник.

В ряде СМИ сообщили, что в "Арматуре" планировались масштабные сокращения, что якобы и могло стать возможной причиной суицида. Представитель бюро опроверг эту информацию.

Как говорится на сайте Центра Хруничева, КБ "Арматура" базируется в городе Коврове и занимается разработкой и изготовлением пневмосистем, агрегатов и устройств электропневмоавтоматики, предназначенных для эксплуатации в системах ракетно-космических комплексов.