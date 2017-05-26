В Петербурге за стуки обезвредили шесть снарядов времен ВОВ

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Шесть снарядов времен Великой Отечественной войны обезвредили за сутки в Пушкинском районе Петербурга специалисты инженерно-технического отдела ОМОН Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"25 мая жители Пушкинского района Петербурга трижды сообщали об обнаружении снарядов времен войны. Так, в 18.15 специалисты ОМОН выехали в поселок Александровская, там, где был обнаружен 76-миллиметровый снаряд от советской дивизионной пушки", — говорится в сообщении.

Часом позже охранник одной из организаций, расположенной в городе Пушкин, сообщил, что укажет место, где граждане в поле нашли подозрительный предмет, оказавшийся в итоге 82-миллиметровой миной для стрельбы из советского батальонного миномета времен войны. А в 22 часа группа инженерно-техническая отдела ОМОН направилась в район мемориального комплекса "Пулковский рубеж", где недалеко от памятника было обнаружено несколько боеприпасов в состоянии коррозии.

"В результате обследования взрывотехники определили, что это четыре разнокалиберных снаряда, среди которых: 76-миллиметровый снаряд от советской дивизионной и противотанковой пушки, 100-миллиметровый от полевой пушки БС-3, снаряд калибра 105 миллиметров для немецкой легкой полевой гаубицы и 152-миллиметровый гаубичный снаряд к пушке МЛ-20", — добавили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что во всех трех случаях боеприпасы времен Великой Отечественной войны были начинены взрывчатым веществом, имели взрыватели и, несмотря на состояние сильной коррозии, несли в себе реальную угрозу взрыва.

Опасные находки Пушкинского района приняли для уничтожения военные саперы.