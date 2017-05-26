В Приморье задержали свыше 19 тысяч литров напитка Red Bull

ВЛАДИВОСТОК, 26 мая – РИА Новости. Таможенники Морского порта Владивосток задержали свыше 19 тысяч литров напитка Red Bull, прибывшего из Вьетнама под видом чайного напитка, сообщает Владивостокская таможня.

"В декларации на товары были заявлены сведения о том, что ввозится безалкогольный негазированный чайный напиток со вкусом "Тыквы" и "Тамаринда", торговой марки Wonderfarm. Однако, фактически в данном контейнере помимо указанных товаров был обнаружен другой товар – безалкогольной напиток с маркировкой Red Bull (ТМ включена в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности) и надписями на тайском языке в количестве 77 тысяч банок, общим объемом более 19 тысяч литров и весом около 22 тонн", — говорится в сообщении.

По данным таможни, чтобы сокрыть товар, в начале контейнера была выложена стенка из заявленного чайного напитка в несколько рядов, а Red Bull находился за ней.

Решается вопрос о возбуждении в отношении участника ВЭД дела об административном правонарушении. Товар задержан и помещен на ответственное хранение.