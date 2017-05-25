Суд отправил под домашний арест экс-гендиректора "Седьмой студии"

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Пресненский суд Москвы в четверг отправил под домашний арест бывшего генерального директора созданной режиссером Кириллом Серебренниковым "Седьмой студии" Юрия Итина по делу о хищении госсредств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Юрий Итин и экс-бухгалтер компании Нина Масляева подозреваются в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Ранее в рамках данного дела был допрошен сам режиссер Серебрянников в качестве свидетеля.

Изначально следствие просило суд арестовать Юрия Итина, который в настоящее время является директором Ярославского театра драмы имени Федора Волкова. Но защита подозреваемого не была ознакомлена с материалами "арестного дела", которое включает в себя более 150 листов. В связи с этим защита Итина просила отложить рассмотрение просьбы Следственного комитета РФ. Адвокат отметил, что Итин имеет ряд наград от министерства культуры РФ и деятелей культуры, в том числе за работу по военно-патриотическому воспитанию.

Следователь, обосновывая необходимость заключения Итина в СИЗО, отметил, что подозреваемый предпринимал попытки сокрытия совершения противоправной деятельности. "Находясь на свободе, он может оказывать давление на свидетелей с целью изменения изобличающих его показаний", — сказал следователь.

Итин ранее в четверг вину в хищении не признал, отметив, что повинен лишь в халатности, выразившейся в том, что оставил без надлежащего надзора своих сотрудников.

Ранее бывший бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева признала вину по данному делу. Суд продлил на 72 часа срок задержания Масляевой для сбора дополнительных документов, необходимых для обоснования содержания подозреваемой под стражей.