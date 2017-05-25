Без шума и пыли: генерал ФСБ прокомментировал предотвращение атаки в Москве

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Задержание ФСБ России злоумышленников, готовивших диверсию на московском транспорте, свидетельствует о компетентности сотрудников российских специальных служб, возможности борьбы с терроризмом бескровным способом и стимулирует граждан РФ к проявлению бдительности, считает член Совета по внешней и оборонной политике РФ генерал-майор (ФСБ России) запаса Александр Михайлов.
В сообщении сказано, что задержанные планировали после совершения диверсионно-террористического акта выехать в Сирию для участия в боевых действиях в составе "ИГ"*. У них изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и компоненты для его изготовления, а также автоматическое огнестрельное оружие, патроны, гранаты, литература и видеозаписи экстремистской и террористической направленности.
"Это очень высокий результат. По большому счету, именно на этом надо акцентировать внимание средств массовой информации, потому что это — свидетельство квалификации деятельности спецслужб и стимул для рядовых граждан к проявлению бдительности. И, конечно, это показывает, что Россия в состоянии бороться с терроризмом", — заявил РИА Новости Михайлов.
"К сожалению, такого рода информация часто остается незамеченной. Слава богу, что сегодня ребята объявили об этом успехе российских специальных служб, который свидетельствует о возможности борьбы с терроризмом бескровным способом. То есть не допуская террористических атак, накрыть их на этапе приготовления — до того момента, как они надели на себя взрывчатку или где-то заложили бомбу", — сказал генерал.
Он отметил, что подобные короткие сообщения об успешных результатах оперативной работы тонут в потоке новостей о совершенных преступлениях и оказываются вне поля зрения читателей, зрителей, а зачастую и журналистов. "Между тем, если проанализировать, сколько террористических актов было предотвращено российскими спецслужбами, то мы увидим серьезные цифры", — заключил Михайлов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.