Без шума и пыли: генерал ФСБ прокомментировал предотвращение атаки в Москве

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Задержание ФСБ России злоумышленников, готовивших диверсию на московском транспорте, свидетельствует о компетентности сотрудников российских специальных служб, возможности борьбы с терроризмом бескровным способом и стимулирует граждан РФ к проявлению бдительности, считает член Совета по внешней и оборонной политике РФ генерал-майор (ФСБ России) запаса Александр Михайлов.

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил в четверг, что в Москве задержаны четверо террористов — граждан России и стран Центральноазиатского региона, готовивших теракты на объектах столичного транспорта, отметив, что руководство этой группой, входящей в международную террористическую организацию "Исламское государство" *, осуществлялось с территории Сирии.

В сообщении сказано, что задержанные планировали после совершения диверсионно-террористического акта выехать в Сирию для участия в боевых действиях в составе "ИГ"*. У них изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и компоненты для его изготовления, а также автоматическое огнестрельное оружие, патроны, гранаты, литература и видеозаписи экстремистской и террористической направленности.

"Это очень высокий результат. По большому счету, именно на этом надо акцентировать внимание средств массовой информации, потому что это — свидетельство квалификации деятельности спецслужб и стимул для рядовых граждан к проявлению бдительности. И, конечно, это показывает, что Россия в состоянии бороться с терроризмом", — заявил РИА Новости Михайлов.

По его словам "борьба с терроризмом ведется интимными способами — без шума, пыли и грохота", а предотвращение терактов — вопрос закрытый, носящий оперативный характер.

"К сожалению, такого рода информация часто остается незамеченной. Слава богу, что сегодня ребята объявили об этом успехе российских специальных служб, который свидетельствует о возможности борьбы с терроризмом бескровным способом. То есть не допуская террористических атак, накрыть их на этапе приготовления — до того момента, как они надели на себя взрывчатку или где-то заложили бомбу", — сказал генерал.

Он отметил, что подобные короткие сообщения об успешных результатах оперативной работы тонут в потоке новостей о совершенных преступлениях и оказываются вне поля зрения читателей, зрителей, а зачастую и журналистов. "Между тем, если проанализировать, сколько террористических актов было предотвращено российскими спецслужбами, то мы увидим серьезные цифры", — заключил Михайлов.

*Террористическая организация, запрещенная в России.