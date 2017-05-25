Защита Меламеда подала жалобу на отказ суда возвращать дело прокурору

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Защита экс-главы "Роснано" Леонида Меламеда, обвиняемого в растрате более 220 миллионов рублей, обжаловала решение суда не возвращать дело прокурору для устранения нарушений, сообщил РИА Новости его адвокат Руслан Кожура.

Ранее Черемушкинский суд Москвы провел предварительные слушания, на которых избрал в отношении обвиняемого домашний арест, а также отказался прекращать производство по делу и возвращать его прокурору. Аналогичная мера пресечения была избрана второму фигуранту этого дела — финансовому директору корпорации Святославу Понурову.

"Домашний арест не стали обжаловать. Мы не согласны с данной мерой, но доверитель принял решение не обжаловать. Не хотелось бы подробно распространяться, скажу лишь, что обжаловали, например, отказ суда возвращать дело прокурору", — сказал адвокат Меламеда.

Меламед и Понуров обвиняются в растрате более 220 миллионов рублей. В период следствия Понуров содержался под стражей, а Меламед — под домашним арестом, их освободили после того, как истек предельный срок меры пресечения, после чего их вновь заключили под домашний арест. Им грозит до 10 лет заключения.

Подробнее об уголовном деле Леонида Меламеда читайте в справке РИА Новости >>