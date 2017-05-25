В Петербурге осудили убийцу соседей, спрятавшего трупы в канализации

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Суд приговорил к 16 годам лишения свободы Юрия Савина, признанного виновным в убийстве из самодельного револьвера своих соседей по коммунальной квартире, чьи останки были обнаружены в канализации, сообщает ГСУ СК РФ по Петербургу.

Как сообщал СКР, 21 июля 2016 года жильцы дома 7 корпус 1 по проспекту Культуры вызвали сотрудника технической службы в связи с засорением фановой трубы. При прочистке рабочий обнаружил биологические останки. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц", а подозреваемого Савина задержали и арестовали.

"Следствием и судом установлено, что… Савин, имея преступный умысел на убийство своих соседей по коммунальной квартире, мужчины и женщины, возникший на почве личных неприязненных отношений… изготовил из сигнального револьвера самодельный шестизарядный револьвер, пригодный для производства отдельных выстрелов, а также прибор для бесшумной стрельбы. 19 июля 2016 года Савин совершил убийство потерпевших… С целью сокрытия следов преступления Савин расчленил их тела, которые утилизировал в канализационный трубопровод, смыв водой", — уточняет ГСУ.

Как отмечает следственное управление, экспертизы, проведенные после обнаружения останков, позволили установить, что они принадлежат убитым соседям подсудимого. Савин признан виновным по статьям "незаконный оборот оружия, боеприпасов", "незаконное изготовление оружия" и "убийство двух и более лиц".

"Приговором суда Савину назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении ГСУ.