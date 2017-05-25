McDonald's избежал попадания на свои предприятия наггетсов с фуразолидоном

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Партия наггетсов, содержащих антибактериальный препарат фуразолидон, заблокирована и не попала на предприятия McDonald's, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Россельхознадзор обнаружил лекарственный препарат фуразолидон в наггетсах российского подразделения американского продовольственного концерна Cargill, который, наряду с российским "Мираторгом", является поставщиком куриного мяса в McDonald's, сообщили в четверг в ведомстве. Нарушения были выявлены в ходе проверки ООО "Каргилл".

Препарат фуразолидон был выявлен в пробах куриного замороженного филе общим весом около 6 тонн производства компании "Белгородские гранулированные корма" (поставщик "Каргилла") и в партии куриных котлет "МакНаггетс" (Мс Nuggets) производства компании "Каргилл". Кроме того, в курином замороженном филе общим весом более 1 тонны изготовителя "Ярославский бройлер" (также поставщик "Каргилла") было выявлено наличие патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонеллы.

"Партия заблокирована и на предприятия McDonald's не попала", — сообщил представитель компании.

В пресс-службе уточнили, что сейчас выясняются все детали произошедшего. "Наш партнер выясняет детали и разбирается в ситуации с Россельхознадзором. Мы находимся в постоянном контакте с партнером", — отметили в компании.