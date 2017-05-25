В Москве нашли мертвым совладельца дочерней структуры НПО "Космос"

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Совладелец дочерней структуры научно-производственного объединения (НПО) "Космос" Борис Кульчицкий найден мертвым в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Тело 62-летнего бизнесмена нашли в квартире на Шенкурском проезде в столице с многочисленными травмами", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время следователи проводят проверку по данному факту и рассматривают несколько версий произошедшего, в числе которых убийство и несчастный случай.