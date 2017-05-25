В Москве задержали террористов ИГ*, готовивших теракты на транспорте

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В Москве задержаны террористы "Исламского государства"*, которые готовили теракты на объектах столичного транспорта, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

В группу входили четыре человека — россияне и граждане стран Центральной Азии.

При обысках силовики обнаружили лабораторию по производству взрывчатых веществ. Кроме того, у задержанных нашли самодельную бомбу, компоненты для изготовления взрывного устройства, а также огнестрельное оружие, боеприпасы, гранаты, литературу и видеозаписи экстремистской и террористической направленности.

В ФСБ рассказали, что действиями подозреваемых руководили с территории Сирии.

"Террористы планировали после совершения диверсионно-террористического акта выехать в Сирию для участия в боевых действиях в составе международной террористической организации "Исламское государство"*, — говорится в сообщении спецслужбы.

Сейчас силовики решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

* Террористическая организация, запрещенная в России