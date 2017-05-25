В Минкультуры призвали не политизировать ситуацию c "Гоголь-центром"

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Глава Общественного совета при Минкультуры РФ Павел Пожигайло призывает не политизировать ситуацию вокруг обысков в "Гоголь-центре" и дождаться выводов следствия; по его мнению, режиссер Кирилл Серебренников является порядочным человеком, далеким от материальных благ.

Обыски в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Серебренникова прошли во вторник в рамках дела о хищении госсредств. По информации СК, лица из числа руководства некоммерческой организации "Седьмая студия", основателем которой был Серебренников, с 2011 по 2014 годы похитили около 200 миллионов рублей, выделенных государством на развитие и популяризацию искусства. Как ранее сообщал глава Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Андрей Малышев, с 2011 по 2014 годы Минкультуры ежегодно выделяло средства "Седьмой студии" на проект "Платформа", при этом общая сумма финансирования составила 216,5 миллиона рублей.

"Давать оценки рано. Если есть реальная проблема с законом, "Седьмая студия", вы знаете, на сегодняшний день, я так понимаю, арестован бухгалтер, то что сказать? Что ничего не было и следствие преследует другую задачу? Мы не можем этого сказать. Я считаю, что надо набраться терпения, не истерить, ничего страшного не случилось, не надо превращать это в политический процесс", — сказал Пожигайло РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что обыски проходили в довольно жесткой форме, что и вызвало шок у культурных деятелей.

"Почему "маски-шоу" устроили, я понять не могу, как будто речь идет о террористе каком. Этот момент чрезмерный", — пояснил глава Общественного совета при Минкультуры, добавив, что процесс можно было начать в более мягкой форме.

По словам Пожигайло, он давно знает Кирилла Серебренникова. Несмотря на то, что близко они не общались, Пожигайло составил о режиссере мнение как о "порядочном человеке, отстраненном от всяких материальных благ".