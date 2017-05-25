В Югре мужчина утонул, пытаясь сделать фото в реке под дождем и снегом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 мая — РИА Новости. Мужчина в Ханты-Мансийском автономном округе купался в реке при температуре воздуха +1 градус и утонул, пытаясь сделать фотографию, сообщает пресс-служба учреждения "Центроспас-Югория".

Отмечается, что инцидент произошел в среду 24 мая на реке Черная в Нижневартовском районе. По информации ведомства, температура в течение дня в указанном районе не поднималась выше +1 градуса, к тому же шел снег с дождем.

Спасателей вызвали двое друзей погибшего. Прибыв к месту вызова, они обнаружили на противоположном берегу реки двух замерзающих мужчин.

"Причину раннего купания молодые люди объяснили тем, что третий их товарищ решил искупаться в реке и сделать несколько фото на память. Но, как говорится, что-то пошло не так. Мужчина начал тонуть. Друзья бросились его спасать, но было уже поздно", — сообщили в окружном "Центроспасе", уточнив, что для поиска тела утонувшего мужчины были привлечены водолазы со специальным оборудованием.

Спасатели обследовали акваторию реки на площади 400 квадратных метров. "Тело мужчины обнаружили и передали сотрудникам полиции", — резюмировали в ведомстве.