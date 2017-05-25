В Красноярском крае и Приангарье за сутки сгорели более 170 жилых домов

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Свыше 170 жилых домов и порядка 15 нежилых строений сгорели за минувшие сутки в результате пожаров на территории Красноярского края и Иркутской области, сообщил РИА Новости в четверг источник в экстренных службах региона.
"Пострадали 10 населенных пунктов, огнем уничтожен 171 жилой дом и 15 нежилых строений", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в этих домах проживали 633 человека, в том числе 95 детей. Огнем также уничтожены четыре лесозаготовительных и одно деревообрабатывающее предприятие.