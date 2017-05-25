Из двух ставропольских сел из-за паводка эвакуировали более тысячи человек

ПЯТИГОРСК, 25 мая — РИА Новости, Маргарита Савельева. Свыше 1,1 тысячи человек эвакуированы из двух сел Минераловодского городского округа из-за подтопления, сообщили РИА Новости в администрации округа.

На Ставрополье с 20 мая наблюдаются непрекращающиеся дожди. По данным ГУМЧС по Ставропольскому краю на утро четверга, на территории семи районов в 14 населенных пунктах остаются подтопленными 371 жилой дом, где проживают около 1,1 тысячи человек, и 1,2 тысячи придомовых территорий с населением 3,3 тысячи человек.

Наиболее сложная обстановка сложилась в Минераловодском городском округе, в селе Левокумка и поселке Первомайском. На всей территории Ставропольского края введен режим чрезвычайной ситуации. Уровень воды в реке Куме продолжает подниматься, отмечается в сообщении.

"На сегодняшний день эвакуировано 1,157 тысячи человек, из них 835 — жители села Левокумка и 322 — жители поселка Первомайского. В селе Левокумка уровень воды — 6 метров, в поселке Первомайский — 5,8 метра", — сообщили в администрации.

Власти просят жителей сел Левокумка и поселка Первомайский соблюдать спокойствие и быть готовыми к эвакуации в безопасные зоны.