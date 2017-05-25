В двух районах Сибири из-за лесных пожаров сгорели более 170 домов

ЛЕСОСИБИРСК (Красноярский край), 25 мая — РИА Новости. Ситуация с пожарами в Сибири стабилизировалась, по уточенным данным, сгорели более 170 домов, в которых проживают более 630 человек, свыше 5 тысяч домов удалось отстоять. Об этом сообщил начальник Сибирского регионального центра МЧС России генерал-лейтенант Сергей Диденко.
"В настоящее время ситуация с пожарами стабилизирована. Продолжаются работы по проливке и тушению пожаров, также оказанию всесторонней помощи", — сказал Диденко.
В тушении пожаров задействованы восемь вертолетов Ми-8, самолеты Ил-76 и Бе-200.
"Усиливайте группировку сил и средств там, где возрастают риски пожаров. Особое внимание уделите разъяснительной работе с населением, а также профилактической работе для избежания повторных возгораний", — сказал в свою очередь глава МЧС Владимир Пучков.