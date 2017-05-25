Суд рассмотрит ходатайство об аресте экс-сотрудников "Седьмой студии"

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Пресненский суд Москвы в четверг рассмотрит ходатайство следствия об аресте бывших гендиректора и главбуха созданной режиссером Кириллом Серебренниковым "Седьмой студии", которых задержали после обысков в "Гоголь-центре", сообщили РИА Новости в суде.

"Поступление материалов от следствия с ходатайством об избрании меры пресечения для Юрия Итина и Нины Масляевой ожидается сегодня после 14.00", — сказала сотрудник суда.

Обыски в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Серебренникова прошли во вторник в рамках дела о хищении госсредств. По информации СК, лица из числа руководства некоммерческой организации "Седьмая студия", основателем которой был Серебренников, с 2011 по 2014 годы похитили около 200 миллионов рублей, выделенных государством на развитие и популяризацию искусства.

В рамках дела следователи допросили в качестве свидетеля самого Серебренникова. С него взяли обязательство о явке по требованию СК. Экс-гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина и бывшего главбуха Нину Масляеву задержали. Обыск прошел и в квартире директора РАМТ Софьи Апфельбаум, в 2012–2014 годах возглавлявшей департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры.