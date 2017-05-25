Ассоциация театральных критиков выступила в поддержку Серебренникова

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Ассоциация театральных критиков (АТК) выступила с официальным заявлением в поддержку Кирилла Серебренникова, Софьи Апфельбаум и Юрия Итина, сообщила секретарь АТК Елена Мамчур.

Обыски в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Серебренникова прошли во вторник в рамках дела о хищении госсредств. По информации СК, лица из числа руководства некоммерческой организации "Седьмая студия", основателем которой был Серебренников, с 2011 по 2014 годы похитили около 200 миллионов рублей, выделенных государством на развитие и популяризацию искусства.

В рамках дела следователи допросили в качестве свидетеля самого Серебренникова. С него взяли обязательство о явке по требованию СК. Экс-гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина и бывшего главбуха Нину Масляеву задержали. Обыск прошел и в квартире директора РАМТа Софьи Апфельбаум, в 2012–2014 годах возглавлявшей департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры.

"Ассоциация театральных критиков заявляет о поддержке Кирилла Серебренникова, Софьи Апфельбаум и Юрия Итина в связи с уголовным делом о предполагаемых хищениях в "Седьмой студии"… Мы требуем уважения со стороны властей и Следственного комитета по отношению к ним и ко всем коллегам, которые фигурируют в материалах этого дела", — говорится в заявлении АТК.

АТК считает, что "форма, в которой были проведены следственные действия в "Гоголь-центре", недопустима и направлена на устрашение трудового коллектива и шире — всего российского театра".

"Выражаем удивление тем, что Следственный комитет РФ санкционировал массовые обыски по уголовному делу, возбужденному еще в 2015 году, именно сейчас — такая вспышка активности вызывает подозрение в том, что дело носит политически мотивированный характер", — говорится в заявлении.

Заявление подписали 8 человек — членов Координационной группы Ассоциации театральных критиков: Лариса Барыкина, Марина Давыдова, Марина Дмитриевская, Елена Ковальская, Андрей Пронин, Павел Руднев, Глеб Ситковецкий, Ольга Федянина.