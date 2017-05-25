Летевшего из Японии жителя Сахалина задержали в аэропорту с 89 ножами

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 мая – РИА Новости. Прилетевшего из Японии мужчину задержали в аэропорту Южно-Сахалинска с 89 кухонными ножами, сообщает в четверг пресс-служба сахалинской таможни.

"В аэропорту Южно-Сахалинска в ходе проведения таможенного контроля пассажиров, прибывших рейсом из Саппоро, в багаже у гражданина РФ было найдено 89 кухонных ножей, а также приспособления для их заточки", — говорится в сообщении.

По мнению сотрудников таможни, столь крупная партия привезена на Сахалин в явно коммерческих целях, но не была задекларирована.

"На момент пересечения таможенной границы Евразийского экономического союза мужчина декларацию не заполнял, не подавал и не сообщил о наличии у него товаров, подлежащих письменному декларированию", — пояснили в пресс-службе.

В отношении гражданина возбуждено дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ об административном правонарушении. Нарушитель должен будет заплатить штраф в двукратном размере стоимости незадекларированного товара.