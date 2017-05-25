Источник: убитый в Красноярском крае главред газеты ранее был депутатом

КРАСНОЯРСК, 25 мая — РИА Новости. Главный редактор местной газеты, тело которого с огнестрельными ранениями было обнаружено в Минусинске Красноярского края, — это бывший депутат горсовета Дмитрий Попков, которого в 2014 году лишили данного статуса после скандала, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Ранее СК сообщил, что тело 42-летнего главного редактора газеты "Тон-М" с огнестрельными ранениями было обнаружено в среду поздно вечером. Следствие рассматривает различные версии убийства, в том числе связанные с профессиональной деятельностью погибшего.

"Речь идет о Дмитрии Попкове, который был депутатом (горсовета – ред.)", — сказал собеседник агентства.

В феврале 2014 года Дмитрий Попков после скандала с избиением подростка-инвалида был лишен депутатского статуса. Летом 2012 года Попков ударил на улице 15-летнего подростка, который имел проблемы со здоровьем и был инсулинозависим. Осенью 2013 года суд признал депутата виновным в нанесении побоев и приговорил его к 300 часам обязательных работ.