На юге Красноярского края убили главного редактора газеты "Тон-М"

КРАСНОЯРСК, 25 мая — РИА Новости. Тело главного редактора газеты "Тон-М" с огнестрельными ранениями было обнаружено в помещении бани во дворе частного дома в городе Минусинск Красноярского края; по одной из версий, причиной убийства могла стать его профессиональная деятельность, сообщили в ГСУ СК региона.

"По предварительной версии следствия, 24 мая около 23 часов в следственные органы поступило сообщение, что в помещении бани, расположенной в ограде частного дома по улице Карла Маркса в Минусинске, обнаружено тело 42-летнего главного редактора газеты "Тон-М" с огнестрельными ранениями. Следствие рассматривает различные версии убийства, в том числе связанные с профессиональной деятельностью погибшего", — говорится в сообщении.

По факту гибели главного редактора газеты возбуждено уголовное дело.

В МВД региона сообщили, что для раскрытия убийства в помощь минусинским коллегам создана специальная группа из числа лучших сыщиков краевого управления уголовного розыска. Оперативники из Красноярска выехали на место убийства.