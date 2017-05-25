На юге Красноярского края убили главного редактора газеты "Тон-М"

КРАСНОЯРСК, 25 мая — РИА Новости. Тело главного редактора газеты "Тон-М" с огнестрельными ранениями было обнаружено в помещении бани во дворе частного дома в городе Минусинск Красноярского края; по одной из версий, причиной убийства могла стать его профессиональная деятельность, сообщили в ГСУ СК региона.
По факту гибели главного редактора газеты возбуждено уголовное дело.
В МВД региона сообщили, что для раскрытия убийства в помощь минусинским коллегам создана специальная группа из числа лучших сыщиков краевого управления уголовного розыска. Оперативники из Красноярска выехали на место убийства.