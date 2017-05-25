На Дальнем Востоке за сутки сгорело более тысячи гектаров леса

ХАБАРОВСК, 25 мая – РИА Новости. Более 1,3 тысячи гектаров леса сгорело за сутки на Дальнем Востоке, из них 951,5 гектара в Хабаровском крае, сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО в четверг.

"В минувшие сутки на Дальнем Востоке горели 20 лесных пожаров, из них 12 новых. Восемь очагов были зарегистрированы в Амурской области на площади 290 гектаров, четыре в Хабаровском крае на площади 951,5 гектара, четыре в Якутии на 125,5 гектара, два в Еврейской АО и по одному в Приморье и в Магаданской области. Площадь, пройденная огнем в округе за сутки, составила 1,37 тысячи гектара", — говорится в сообщении.

Отмечается, что утру четверга ликвидировано семь возгораний. Продолжают действовать ещё 13: пять в Амурской области, четыре в Якутии, три в Хабаровском крае, один в Приморье. Три возгорания удалось локализовать.