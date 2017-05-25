"Ъ" назвал причину отставки руководства четвертого управления МВД

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Увольнение начальника 4-го управления МВД, которое занимается расследованиями дел на особо режимных объектах, полковника Евгения Монисова и двух его заместителей связано с уголовным делом еще одного замначальника этого управления Максима Рыбкина, попавшегося на мошенничестве, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Как сообщает газета, в среду Монисов и его замы были отправлены в отставку "в связи с утратой доверия".

"Утрату доверия источники "Ъ" в МВД связывают с уголовным делом в отношении замначальника управления по тылу Максима Рыбкина, задержанного сотрудниками столичного УФСБ и СКР 7 апреля этого года по подозрению в особо крупном мошенничестве", — сообщает издание.

По данным газеты, предварительно установлено, что Рыбкин, обладая информацией о том, какие уголовные дела расследуются в управлении, вышел на руководителей режимных предприятий с предложением посодействовать в прекращении уголовного преследования в отношении них.

"За свои услуги полковник полиции потребовал 20 миллионов рублей и получил их. Однако выполнить взятые на себя обязательства не смог. На часть от полученных средств господин Рыбкин успел приобрести квартиру в Москве. Продолжая обещать закрыть ряд уголовных дел, тыловик Рыбкин под давлением заплативших ему деньги вернул им 10 миллионов рублей, а на потраченные написал расписку", — пишет "Коммерсант".

Отмечается, что фигуранты расследований обратились с заявлением в правоохранительные органы, после чего Рыбкин был уволен из органов внутренних дел, а в отношении руководства 4-го управления была назначена служебная проверка.

"Кроме того, руководству "четверки" было предложено пройти испытание на полиграфе, дабы убедиться, насколько правдивыми были их показания по делу Максима Рыбкина. По данным источников "Ъ", Евгений Монисов и его замы якобы провалили проверку на детекторе лжи, а потому совсем потеряли доверие руководства главка", — заключает газета.