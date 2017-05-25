"Ъ" назвал причину отставки руководства четвертого управления МВД

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Увольнение начальника 4-го управления МВД, которое занимается расследованиями дел на особо режимных объектах, полковника Евгения Монисова и двух его заместителей связано с уголовным делом еще одного замначальника этого управления Максима Рыбкина, попавшегося на мошенничестве, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
"Утрату доверия источники "Ъ" в МВД связывают с уголовным делом в отношении замначальника управления по тылу Максима Рыбкина, задержанного сотрудниками столичного УФСБ и СКР 7 апреля этого года по подозрению в особо крупном мошенничестве", — сообщает издание.
По данным газеты, предварительно установлено, что Рыбкин, обладая информацией о том, какие уголовные дела расследуются в управлении, вышел на руководителей режимных предприятий с предложением посодействовать в прекращении уголовного преследования в отношении них.
"За свои услуги полковник полиции потребовал 20 миллионов рублей и получил их. Однако выполнить взятые на себя обязательства не смог. На часть от полученных средств господин Рыбкин успел приобрести квартиру в Москве. Продолжая обещать закрыть ряд уголовных дел, тыловик Рыбкин под давлением заплативших ему деньги вернул им 10 миллионов рублей, а на потраченные написал расписку", — пишет "Коммерсант".
"Кроме того, руководству "четверки" было предложено пройти испытание на полиграфе, дабы убедиться, насколько правдивыми были их показания по делу Максима Рыбкина. По данным источников "Ъ", Евгений Монисов и его замы якобы провалили проверку на детекторе лжи, а потому совсем потеряли доверие руководства главка", — заключает газета.