Прокурор попросит наказание для экс-главы Библиотеки украинской литературы

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Мещанский суд Москвы проведет прения сторон по делу бывшей главы Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной, обвиняемой в экстремизме и растрате, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
В октябре прошлого года в библиотеке и квартире Шариной прошли обыски. Следователи обнаружили книгу, которая признана экстремистской. Шариной предъявлены обвинения в экстремизме и растрате.
Всего в обвинении фигурируют порядка 25 книг, эксперты, как отмечал адвокат, в каждой из них нашли фрагменты экстремистской направленности. В частности, Павлов называл книгу Дмитрия Корчинского "Война в толпе". Адвокат ранее заявлял, что на этой книге нет библиотечного штампа, поэтому он предположил, что "она и ряд других книг могли быть подкинуты".
Шарина содержится под домашним арестом, срок которого в последний раз продлили до 28 апреля 2017 года.