В трех российских регионах ввели режим ЧП федерального уровня

Сотрудники ГУ МЧС России во время подтопления в Ставропольском крае

Сотрудники ГУ МЧС России во время подтопления в Ставропольском крае

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Рабочая группа правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций ввела режим ЧС федерального уровня в связи с пожарами в Иркутской области и Красноярском крае, а также в Ставропольском крае из-за дождевого паводка, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В связи с возникновением чрезвычайной ситуации федерального характера решением рабочей группы правительственной комиссии по ЧС с 24 мая введён режим чрезвычайной ситуации для Красноярского и Ставропольского краев, Иркутской области и установлен федеральный уровень реагирования", — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что федеральный уровень реагирования позволяет регионам задействовать резервы и ресурсы федерального центра для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Сегодня в Красноярском крае и Иркутской области из-за жаркой погоды и порывов ветра до 27 метров в секунду в результате палов травы резко осложнилась ситуация с пожарами. Пожарно-спасательным подразделениям при поддержке вертолётов Ми-8 МЧС России удалось отстоять от огня более 5,2 тысячи жилых домов. Всего от пожаров пострадали десять населенных пунктов, сгорели 144 жилых дома, два лесозаготовительных и одно деревообрабатывающее предприятие. Два человека погибли.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Красноярском крае, где сгорели 129 домов. В наибольшей степени пострадали красноярские города Канск и Лесосибирск.

В то же время в результате продолжительных проливных дождей в шести населенных пунктах Ставропольского края, по данным МЧС на 24.00 мск, произошло подтопление 333 жилых домов, 866 придомовых территорий и садоводческих участков, в которых проживают более 1,3 тысяч человек.