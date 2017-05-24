В Нижнем Новгороде оштрафовали владельца "концлагеря для собак"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая — РИА Новости. Суд в Нижнем Новгороде оштрафовал на 500 тысяч рублей компанию ООО "ЭБС", которая организовала в областном центре пункт временного содержания животных, но в процессе его деятельности нарушала ветеринарно-санитарные правила, из-за чего этот пункт общественность назвала "концлагерь для собак", сообщила сегодня объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Нарушения выявили городские активисты. Собаки на территории пункта временного содержания животных находились в неотапливаемом помещении, в тесноте и без соблюдения каких-либо норм, у многих из них выявлены признаки истощения. Предположительно, для усыпления животным вводили препараты, нарушая дозу, что приводило к гибели в жутких муках. Также на территории пункта обнаружен склад, где находились несколько трупов животных.

После обнаружения этого пункта активисты обратились в комитет госветнадзора региона, который выступил истцом в суде, где просил признать "ЭБС" нарушившим административный кодекс. Выживших собак перераспределили в другие приюты города.

Сегодня пресс-служба судов сообщила, что компания признана виновной в нарушении ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Суд оштрафовал "ЭБС" на 500 тысяч рублей.

Между тем, следственное управление Следственного комитета РФ по Нижегородской области тоже возбудило уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. В настоящее время расследование продолжается, в случае подтверждения этого факта, наказание для виновного вирируется от штрафа в размере 80 тысяч рублей до ареста на 6 месяцев.