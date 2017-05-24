В Красноярском крае до 450 человек остались без жилья из-за сильных пожаров

КРАСНОЯРСК, 24 мая — РИА Новости. От 250 до 450 человек, по предварительным подсчетам, потеряли жилье в результате крупных пожаров в городах и населенных пунктах Красноярского края, сообщил журналистам глава краевого правительства Виктор Томенко.

МЧС ранее объявило о резком ухудшении пожарной обстановки в крае из-за ураганного ветра и пала травы. По данным МВД, в связи с пожарами и опасностью распространения огня по тревоге подняты сотрудники полиции в двух районах — Лесосибирском и Канском, где сейчас находится несколько очагов возгорания. В Канске в результате пожара погибла женщина.

По последним данным властей, огонь повредил более 100 домов: в Канске — 51 дом, в поселке Стрелка сгорело 30 домов, хлебопекарня и здание ЖКХ. В селе Малая Кеть, по предварительным данным, сгорели 20 домов, на станции Тиличеть — девять.

"Речь идет о нескольких сотнях человек, от 250 до 400-450, но это предварительные данные", — сказал Томенко.

По его словам, утром в четверг власти региона вылетят в районы, где бушуют пожары, чтобы на месте оценить обстановку, оценить ущерб и выяснить, какая помощь необходима жителям, а также решить вопросы с жильем.