Житель Уфы попытался расплатиться за продукты патронами от "Калашникова"

УФА, 24 мая — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии Башкирии задержали в Уфе мужчину, который в продуктовом магазине пытался расплатиться за покупки патронами от автомата Калашникова, сообщила РИА Новости представитель службы управления Росгвардии по региону Наталья Трутнева.

По ее данным, на пульт охраны Росгвардии в среду поступил сигнал "тревога, тревога" из продуктового магазина, который расположен в Советском районе Уфы.

"Прибывшие на место сотрудники ведомства выяснили, что продавец вызвал правоохранителей из-за покупателя, который набрал в магазине продукты и предложил расплатиться патронами", — рассказала Трутнева.

Бойцы Росгвардии задержали мужчину, им оказался неоднократно судимый 58-летний житель Уфы.

"У него было изъято 15 патронов от автомата Калашникова. Мужчина доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконном обороте оружия и боеприпасов", — сообщила собеседница агентства.