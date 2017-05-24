В Ставропольском крае мужчина убил водителя, обрызгавшего его из лужи

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В Невинномысске мужчина ударом по голове убил автомобилиста, который обрызгал его водой из лужи, сообщается на сайте Следственного комитета России по Ставропольскому краю.

Инцидент произошел 18 мая. У пешехода, которого проезжающий мимо автомобиль облил водой из лужи, завязался конфликт с водителем. Он ударил 45-летнего автомобилиста кулаком по голове. Пострадавший впоследствии скончался в больнице.

Следственный комитет разыскивает мужчину по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.