В Шереметьево задержали россиянку с четырьмя килограммами ювелирных изделий

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Сотрудники Шереметьевской таможни задержали гражданку России, которая пыталась незаконно переместить через таможенную границу ЕАЭС 230 украшений с драгоценными и полудрагоценными камнями общим весом около 4 килограммов, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

"При проведении таможенного контроля пассажирского рейса Стамбул – Москва сотрудники Шереметьевской таможни выявили гражданку России, которая пыталась незаконно переместить через таможенную границу ЕАЭС 230 украшений с драгоценными и полудрагоценными камнями… Незадекларированные ювелирные изделия изъяты и направлены на товароведческую экспертизу для определения их подлинности и реальной стоимости. Их общий вес составляет около 4 килограммов", — говорится в сообщении.

При этом гражданка прошла через "зеленый коридор", тем самым заявив, что не имеет товаров, подлежащих обязательному декларированию. Однако поведение пассажирки привлекло внимание сотрудников таможни. В ходе проведения таможенного досмотра багажа в обуви, принадлежащей пассажирке, были обнаружены ювелирные изделия. Проведенное затем сканирование цифровым рентгенографическим сканером выявило, что на теле и в брюшной полости у пассажирки имеются предметы, схожие с ювелирными изделиями.

Гражданка предъявила к таможенному осмотру изделия из желтого и белого металлов со вставками из драгоценных и полудрагоценных камней: серьги, кольца, браслеты, цепочки, подвески. Она пояснила, что данные ювелирные украшения она везла для дальнейшей передачи знакомым.

"В действиях пассажирки усматриваются признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 194 УК РФ "уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица". Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок", — подытожили в ведомстве.