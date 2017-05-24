В Перми полиция проверяет организаторов фестиваля, где на детей упала сцена

УФА, 24 мая – РИА Новости, Рамиля Салихова. Полиция проверяет подрядчика, который отвечает за организацию фестиваля в Перми, где люди пострадали в результате обрушения сцены, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора Пермского края.

В среду на площади у дома культуры Перми, где дети репетировали выступление к фестивалю, посвященному Дню славянской письменности, из-за сильного ветра обрушилась конструкция сцены. В результате пострадали 10 человек: два взрослых и восемь детей. Следователи возбудили уголовное дело, по их данным четыре ребенка находятся в тяжелом состоянии, остальные средней тяжести.

По данным пресс-службы губернатора края, пять пострадавших детей направлены в детскую краевую клиническую больницу в сопровождении министра здравоохранения края, один из них находится в тяжелом состоянии.

"Еще двое детей находятся в Краевой клинической больнице. Один ребенок госпитализирован в детскую больницу имени Пичугина, его здоровью ничего не угрожает, он находится в состоянии шока. Одна женщина направлена в 7-ю краевую больницу, она также находится в состоянии шока, еще одна женщина отказалась от госпитализации. Детям и взрослому оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. С родителями детей проводят консультации врачи и психологи", — сообщает пресс-служба губернатора края.