СК выясняет обстоятельства гибели женщине при пожаре в Канске

КРАСНОЯРСК, 24 мая — РИА Новости. Следователи начали проверку по факту гибели в крупном пожаре жительницы Канска Красноярского края, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУ СК Ольга Дегидь.

"Погибла женщина. Следователи начали проверку, выясняются все обстоятельства", — сказала она.

Ранее МЧС объявило о резком ухудшении пожарной обстановки в крае, вызванной ураганным ветром и палом травы. По данным МВД, в связи с пожарами и опасностью распространения огня по тревоге подняты сотрудники полиции в двух районах региона: Лесосибирском и Канском, где в настоящее время находится несколько очагов возгорания. Более 100 человек и 58 единиц техники тушат крупные пожары в городах Канск и Лесосибирск, где горят дома, а тушение осложняется сильным ветром. По данным краевых властей, пожары уничтожили 40 домов в Лесосибирске и 36 домов в Канске.