Ростовчанин требует компенсации от техцентра за разбитый Porsche

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая — РИА Новости, Иван Капустин. Житель Ростова-на-Дону Михаил Кобяцкий потребовал от автодилера машин Porsche "Порше центр" компенсации, обвинив техцентр в том, что их сотрудник якобы разбил его спорт-кар Porsche 911 Turbo S за 13 миллионов рублей во время техосмотра, адвокаты ростовчанина готовят досудебную претензию. Сам техцентр не дает комментариев, а представитель официального импортера машин Porsche в РФ заявил, что разбирается в ситуации.

"Мы сейчас хотим передать в "Центр" нашу досудебную претензию, в которой они обязуются предоставить нам аналогичное транспортное средство, новое транспортное средство или сумму в двукратном размере от стоимости моей машины. Они должны ее принять, рассмотреть, дать официальный ответ на эту тему. Во время покупки она стоила около 13 миллионов рублей, сейчас базовая стоимость этой машины в данной комплектации составляет не менее 15 миллионов рублей", — заявил РИА Новости Кобяцкий.

По его словам, руководство дилерского центра предлагает лишь ремонт разбитой машины, отказываясь его заменить. Кобяцкий утверждает, что столкновение его спорт-кара с другой машиной произошло за пределами "Порше Центра".

"Когда случилось ДТП, центр признал, что это их вина. Они сообщили, что сотрудники проводили диагностику по 111 пунктам, один из пунктов предполагает, что диагностика проводится в движении. Естественно, это должно происходить не на такой скорости и не на дороге общего пользования, а на территории Porsche. Повреждена вся левая сторона машины, дверь полностью уничтожена, лобовое стекло, переднее крыло, разбита задняя часть машины, двигатель полностью вырван, бампер выдавлен. Заднее колесо улетело вместе с проводами, со всей электроникой и подруливающей системой", — заявил владелец спорт-кара.

Представитель "Порше Центр Ростов" сообщил РИА Новости, что дилерский центр не будет давать комментариев по данному вопросу. Представитель официального импортера машин в РФ Porsche Russland заявил агентству, что в компании сейчас разбираются в ситуации.

"Мы получили вчера обращение господина Кобяцкого и запросили у "Порше Центр Ростов" информацию по данному инциденту. На сегодня это вся информация, которой мы обладаем", — подчеркнул представитель импортера спорт-каров.